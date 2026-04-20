Talen Energy Aktie
WKN DE: A3EEZL / ISIN: US87422Q1094
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Talen Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Talen Energy wird voraussichtlich am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,49 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Talen Energy ein EPS von -2,940 USD je Aktie vermeldet.
Talen Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,96 USD, gegenüber -4,790 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 4,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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