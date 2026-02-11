Erste Schätzungen: Talen Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Talen Energy wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,02 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 66,85 Prozent erhöht. Damals waren 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 716,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 64,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 436,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,78 USD, gegenüber 17,67 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at