Talen Energy Aktie
WKN DE: A3EEZL / ISIN: US87422Q1094
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Talen Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Talen Energy wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,68 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 835,8 Millionen USD gegenüber 866,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 22,01 USD, gegenüber -4,790 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 4,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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