Erste Schätzungen: Talenom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Talenom präsentiert voraussichtlich am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,025 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,000 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 29,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 29,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,105 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,130 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 130,1 Millionen EUR, gegenüber 126,2 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at