Tallinna Sadam AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JNCS / ISIN: EE3100021635

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tallinna Sadam AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tallinna Sadam AS Registered wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 28,4 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 28,9 Millionen EUR aus.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,090 EUR je Aktie, gegenüber 0,090 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 124,2 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 118,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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