Erste Schätzungen: Tallinna Sadam AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tallinna Sadam AS Registered veröffentlicht voraussichtlich am 12.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,010 EUR aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 29,8 Millionen EUR gegenüber 28,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,075 EUR, gegenüber 0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 120,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 116,7 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at