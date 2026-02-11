Tallinna Sadam AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JNCS / ISIN: EE3100021635

11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tallinna Sadam AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tallinna Sadam AS Registered stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,020 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Tallinna Sadam AS Registered ebenfalls einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 29,3 Millionen EUR gegenüber 28,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,085 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,070 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 119,2 Millionen EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 119,6 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
