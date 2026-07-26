Erste Schätzungen: Tallinna Sadam AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tallinna Sadam AS Registered wird voraussichtlich am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,010 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tallinna Sadam AS Registered mit 0,010 EUR je Aktie genauso viel verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,44 Prozent auf 32,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,080 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,090 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 122,2 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 118,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at