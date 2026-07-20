Erste Schätzungen: Talos Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Talos Energy wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,363 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 36,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 579,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 424,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,437 USD, gegenüber -2,820 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 2,09 Milliarden USD im Vergleich zu 1,78 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at