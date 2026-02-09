Erste Schätzungen: Talos Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Talos Energy wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,329 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Talos Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 431,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 485,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,990 USD, gegenüber -0,440 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at