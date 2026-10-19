Talos Energy Aktie

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WKN DE: A2JLMB / ISIN: US87484T1088

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Talos Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Talos Energy stellt voraussichtlich am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,393 USD je Aktie gegenüber -0,550 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent auf 542,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 450,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber -2,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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