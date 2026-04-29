Tamboran Resources Aktie
WKN DE: A3CY4Q / ISIN: AU0000154841
|
29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tamboran Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tamboran Resources lässt sich voraussichtlich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tamboran Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,227 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen AUD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,001 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,020 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 10,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen AUD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tamboran Resources Ltd Registered Shs
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Tamboran Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Tamboran Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Tamboran Resources präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Tamboran Resources Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Tamboran Resources Ltd Registered Shs
|0,18
|-2,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.