Erste Schätzungen: Tamboran Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tamboran Resources lässt sich voraussichtlich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tamboran Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,227 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,001 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,020 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 10,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at