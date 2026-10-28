Tamboran Resources Aktie
WKN DE: A3CY4Q / ISIN: AU0000154841
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tamboran Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tamboran Resources wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 AUD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,8 Millionen USD für Tamboran Resources, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen AUD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,100 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 53,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen AUD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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