Erste Schätzungen: Tamboran Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tamboran Resources wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 AUD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,8 Millionen USD für Tamboran Resources, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen AUD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,100 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 53,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen AUD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at