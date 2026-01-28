Erste Schätzungen: Tamboran Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tamboran Resources lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -51,739 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -184,611 USD, gegenüber -2,520 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 16,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at