WKN DE: A40CKL / ISIN: US87507T1016

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tamboran Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tamboran Resources lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -51,739 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -184,611 USD, gegenüber -2,520 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 16,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Tamboran Resources Corp Registered Shs

Analysen zu Tamboran Resources Corp Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Tamboran Resources Corp Registered Shs

