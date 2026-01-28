Erste Schätzungen: Tamboran Resources präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tamboran Resources lässt sich voraussichtlich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tamboran Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,259 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tamboran Resources noch -0,010 AUD je Aktie verloren.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,923 USD je Aktie, gegenüber -0,020 AUD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 17,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at