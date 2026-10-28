Tamboran Resources Aktie

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WKN DE: A40CKL / ISIN: US87507T1016

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tamboran Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tamboran Resources wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,017 USD gegenüber -0,470 USD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -15,326 USD, gegenüber -1,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 52,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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