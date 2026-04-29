Tamboran Resources Aktie
WKN DE: A40CKL / ISIN: US87507T1016
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tamboran Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Tamboran Resources lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -45,353 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,4 Millionen USD für Tamboran Resources, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -174,747 USD, gegenüber -2,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 12,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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