Erste Schätzungen: Tamura zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tamura wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Tamura im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,80 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 9,70 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 23,71 Milliarden JPY gegenüber 21,61 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 11,90 JPY, gegenüber 6,61 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 86,20 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 73,91 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at