Tandem Diabetes Care Aktie

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WKN DE: A2H5BX / ISIN: US8753722037

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tandem Diabetes Care öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tandem Diabetes Care stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,443 USD. Dies würde einen Gewinn von 77,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Tandem Diabetes Care -1,970 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 240,4 Millionen USD gegenüber 234,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,752 USD je Aktie, gegenüber -3,040 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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