Erste Schätzungen: Tandem Diabetes Care stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tandem Diabetes Care veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,322 USD. Dies würde einen Gewinn von 58,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Tandem Diabetes Care -0,780 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 255,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tandem Diabetes Care einen Umsatz von 240,7 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,679 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,02 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at