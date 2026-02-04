Tandem Diabetes Care Aktie
WKN DE: A2H5BX / ISIN: US8753722037
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tandem Diabetes Care stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tandem Diabetes Care wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tandem Diabetes Care für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,091 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
21 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 277,0 Millionen USD gegenüber 282,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,00 Prozent.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,133 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,470 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,00 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 940,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
