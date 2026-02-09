Tanger Factory Outlet Centers Aktie

Tanger Factory Outlet Centers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886676 / ISIN: US8754651060

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tanger Factory Outlet Centers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tanger Factory Outlet Centers wird voraussichtlich am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,256 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tanger Factory Outlet Centers 0,230 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 143,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tanger Factory Outlet Centers einen Umsatz von 140,7 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,940 USD je Aktie, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 550,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 526,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Tanger Factory Outlet Centers IncShs

Analysen zu Tanger Factory Outlet Centers IncShs

Aktien in diesem Artikel

Tanger Factory Outlet Centers IncShs

