Tanger Factory Outlet Centers Aktie
WKN: 886676 / ISIN: US8754651060
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tanger Factory Outlet Centers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tanger Factory Outlet Centers wird voraussichtlich am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,256 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tanger Factory Outlet Centers 0,230 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 143,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tanger Factory Outlet Centers einen Umsatz von 140,7 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,940 USD je Aktie, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 550,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 526,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tanger Factory Outlet Centers IncShs
Analysen zu Tanger Factory Outlet Centers IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Tanger Factory Outlet Centers IncShs
|28,39
|1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.