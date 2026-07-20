Tanger Factory Outlet Centers Aktie
WKN: 886676 / ISIN: US8754651060
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tanger Factory Outlet Centers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tanger Factory Outlet Centers wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,252 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 142,6 Millionen USD – ein Plus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tanger Factory Outlet Centers 140,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 593,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 581,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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