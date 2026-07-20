Erste Schätzungen: Tanger Factory Outlet Centers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tanger Factory Outlet Centers wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,252 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 142,6 Millionen USD – ein Plus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tanger Factory Outlet Centers 140,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 593,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 581,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at