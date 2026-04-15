Tanger Factory Outlet Centers Aktie
WKN: 886676 / ISIN: US8754651060
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tanger Factory Outlet Centers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tanger Factory Outlet Centers lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tanger Factory Outlet Centers die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,231 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 142,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,990 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 591,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 581,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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