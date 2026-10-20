Tanger Factory Outlet Centers Aktie
WKN: 886676 / ISIN: US8754651060
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tanger Factory Outlet Centers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tanger Factory Outlet Centers lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,267 USD. Dies würde einer Verringerung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tanger Factory Outlet Centers 0,280 USD je Aktie vermeldete.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 148,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 145,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,990 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 603,9 Millionen USD, gegenüber 581,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tanger Factory Outlet Centers IncShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Tanger Factory Outlet Centers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Tanger Factory Outlet Centers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Tanger Factory Outlet Centers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Tanger Factory Outlet Centers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Tanger Factory Outlet Centers IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Tanger Factory Outlet Centers IncShs
|31,58
|1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.