Tantalus Systems Aktie
WKN DE: A2QN9Q / ISIN: CA87601F1062
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tantalus Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tantalus Systems lädt voraussichtlich am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 15,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 19,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 61,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 75,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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