Erste Schätzungen: Tantalus Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tantalus Systems stellt voraussichtlich am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen, dass Tantalus Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,001 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 14,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 17,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,022 USD, gegenüber -0,070 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 53,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 60,7 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

