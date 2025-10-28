Tantalus Systems Aktie
WKN DE: A2QN9Q / ISIN: CA87601F1062
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Tantalus Systems präsentiert Quartalsergebnisse
Tantalus Systems wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,008 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 13,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 15,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,038 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,070 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 60,7 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
