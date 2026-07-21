Tantalus Systems Aktie
WKN DE: A2QN9Q / ISIN: CA87601F1062
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Tantalus Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tantalus Systems präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,001 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 15,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 18,1 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,005 USD je Aktie, gegenüber -0,030 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 63,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 75,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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