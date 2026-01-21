Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tapestry veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tapestry öffnet voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,20 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,30 Milliarden USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,63 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,820 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,35 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,01 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tapestry
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Tapestry veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26