Erste Schätzungen: Tapestry veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tapestry öffnet voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,20 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,30 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,63 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,820 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,35 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,01 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at