Targa Resources Aktie
WKN DE: A1C9E3 / ISIN: US87612G1013
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Targa Resources präsentiert Quartalsergebnisse
Targa Resources wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Targa Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,85 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,73 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,14 USD im Vergleich zu 8,49 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 20,71 Milliarden USD, gegenüber 17,19 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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