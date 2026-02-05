Targa Resources Aktie

WKN DE: A1C9E3 / ISIN: US87612G1013

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Targa Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Targa Resources äußert sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,29 USD je Aktie gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,52 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Targa Resources für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,89 Milliarden USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,54 USD, gegenüber 5,74 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 16,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 16,63 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Targa Resources Corp.

Analysen zu Targa Resources Corp.

Newssuche

Aktien in diesem Artikel

Targa Resources Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

