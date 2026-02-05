Targa Resources Aktie
WKN DE: A1C9E3 / ISIN: US87612G1013
|
05.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Targa Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Targa Resources äußert sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,29 USD je Aktie gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,52 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Targa Resources für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,89 Milliarden USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,54 USD, gegenüber 5,74 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 16,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 16,63 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
