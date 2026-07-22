Erste Schätzungen: Targa Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Targa Resources präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,77 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Targa Resources in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,83 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,49 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,74 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,19 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at