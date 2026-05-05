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WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064

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05.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Target gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Target präsentiert voraussichtlich am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

32 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,35 USD. Das entspräche einer Verringerung von 40,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,27 USD erwirtschaftet wurden.

29 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 24,35 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,85 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 36 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,00 USD je Aktie, gegenüber 8,13 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 34 Analysten durchschnittlich bei 106,81 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 104,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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