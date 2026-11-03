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Target Aktie

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WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064

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03.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Target präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Target veröffentlicht voraussichtlich am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 35 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 USD in den Büchern gestanden.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,39 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,27 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 38 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,20 USD, gegenüber 8,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 110,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 104,78 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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