Erste Schätzungen: Target stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Target wird voraussichtlich am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

33 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,28 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,05 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 31 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 26,07 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,21 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 36 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,13 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 35 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 109,01 Milliarden USD, gegenüber 104,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at