Erste Schätzungen: TaskUs A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TaskUs A wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass TaskUs A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,286 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TaskUs A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 297,6 Millionen USD im Vergleich zu 294,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,10 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,23 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at