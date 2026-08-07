Tasly Pharmaceutical Group Aktie
WKN: 723038 / ISIN: CNE000001C81
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07.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tasly Pharmaceutical Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tasly Pharmaceutical Group wird voraussichtlich am 22.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Tasly Pharmaceutical Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,400 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Tasly Pharmaceutical Group nach der Prognose von 1 Analyst 2,04 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,23 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,896 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,740 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 8,84 Milliarden CNY, gegenüber 8,15 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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