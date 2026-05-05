Erste Schätzungen: TAT Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAT Technologies wird voraussichtlich am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,194 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TAT Technologies ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 40,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 197,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 178,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at