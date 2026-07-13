TATA Capital Aktie
WKN DE: A41NVK / ISIN: INE976I01016
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TATA Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TATA Capital wird voraussichtlich am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,50 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,48 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 43,36 Milliarden INR aus – eine Minderung von 43,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TATA Capital einen Umsatz von 76,92 Milliarden INR eingefahren.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,13 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 11,76 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 196,65 Milliarden INR, gegenüber 315,83 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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