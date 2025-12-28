Erste Schätzungen: Tata Consultancy Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tata Consultancy Services lädt voraussichtlich am 12.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 35,69 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 34,21 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,88 Prozent auf 670,97 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Tata Consultancy Services noch 639,73 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 47 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 142,04 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 134,19 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 47 Analysten auf durchschnittlich 2.641,07 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 2.553,24 Milliarden INR in den Büchern standen.

