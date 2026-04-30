Tata Motors Aktie

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WKN DE: A1JHV3 / ISIN: INE155A01022

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tata Motors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tata Motors wird sich voraussichtlich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 10,31 INR. Dies würde einer Verringerung von 55,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tata Motors 23,40 INR je Aktie vermeldete.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,54 Prozent auf 1.092,95 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.195,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,25 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 78,80 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 28 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3.408,54 Milliarden INR, gegenüber 4.376,07 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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