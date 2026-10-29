Erste Schätzungen: Tata Motors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tata Motors wird voraussichtlich am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 5,16 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -17,500 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 39,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.006,26 Milliarden INR gegenüber 723,49 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,39 INR, gegenüber -0,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 4.036,70 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.297,20 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net