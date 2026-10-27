Erste Schätzungen: Tata Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tata Power wird voraussichtlich am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,54 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,88 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 187,80 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 20,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,45 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,74 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,72 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 737,68 Milliarden INR, gegenüber 620,31 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at