Erste Schätzungen: Taylor Morrison Home A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Taylor Morrison Home A wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,902 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 56,43 Prozent verringert. Damals waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,90 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,30 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,77 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,68 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at