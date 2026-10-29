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WKN: A0B7BF / ISIN: JP3468000009

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TAZMO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAZMO wird voraussichtlich am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 55,00 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TAZMO 105,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,60 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 189,20 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 244,30 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 35,90 Milliarden JPY, gegenüber 35,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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