Erste Schätzungen: TAZMO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TAZMO wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass TAZMO im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 51,90 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 78,66 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 21,03 Prozent auf 8,79 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 267,55 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 289,94 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 35,90 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 35,87 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at