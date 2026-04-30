TAZMO Aktie

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WKN: A0B7BF / ISIN: JP3468000009

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TAZMO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TAZMO wird voraussichtlich am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 34,40 JPY. Im Vorjahresquartal waren 58,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,05 Milliarden JPY – ein Plus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAZMO 7,52 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 196,00 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 244,30 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 36,10 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 35,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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