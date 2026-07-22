Erste Schätzungen: TCI Express öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TCI Express öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 4,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,04 Milliarden INR gegenüber 2,87 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 24,86 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 21,21 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,27 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at