WKN DE: A2JKU8 / ISIN: INE586V01016

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TCI Express vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TCI Express wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 6,15 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,00 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,10 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,96 Milliarden INR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 25,89 INR je Aktie, gegenüber 22,36 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 12,54 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 12,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

TCI Express Ltd Registered Shs

